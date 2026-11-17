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ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'nde, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Quad ülkeleri arasındaki iş birliğinin ilerlediğini söyleyen Trump, gelecek yıl ilk kez Quad İş Dünyası Liderleri Forumu'nun düzenleneceğini belirtti.

Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini kaydederek, “Şi ve Putin'e Ukrayna savaşını bitirmeye yardım etmeleri için baskı yapacağım. İmkan olursa Putin ile ikili görüşme yapabilirim” ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin ise Trump, “Katılmak isterdi. Bakalım ne olacak” diye konuştu.

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Trump, İran ile ilgili de açıklamada bulunarak, “İran konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yüzden nükleer silaha sahip olamayacaklar” değerlendirmesini yaptı.

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