ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'nde, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Quad ülkeleri arasındaki iş birliğinin ilerlediğini söyleyen Trump, gelecek yıl ilk kez Quad İş Dünyası Liderleri Forumu'nun düzenleneceğini belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin ise Trump, “Katılmak isterdi. Bakalım ne olacak” diye konuştu.
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