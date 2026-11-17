İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada dün Umman'ın Hasab kentinin 7 deniz mili kuzeyinde saldırıya uğrayan petrol tankerine ikinci bir saldırı daha düzenlendiğini bildirdi.
Gemide yangın çıktığı aktarıldı
Umman açıklarında saldırıya uğrayan bir geminin ikinci kez hedef alındığı, UKMTO'ya ulaşan üçüncü taraf ihbarında yer aldı.
Gemide, saldırı sonucu yangın çıktığı aktarıldı.
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir tankere dün Umman'ın Hasab kentinin 7 deniz mili kuzeyinde saldırı düzenlendiği, UKMTO tarafından bildirilmişti.
Mürettebatın güvende olduğu kaydedilen saldırıda gemi devre dışı kalmış, makine dairesinde yangın çıkmıştı.
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