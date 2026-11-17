ABD Başkanı Donald Trump, Tayland'ın ABD ürünlerine uyguladığı tüm gümrük vergilerini kaldıracağını Başbakan Anutin Charnvirakul ile Manila'da açıkladı

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Tayland'ın ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı tüm gümrük vergilerini kaldıracağını ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile düzenlenen ortak imza töreninde konuştu.

Tarife dışı engeller azaltılacak

Trump, Amerikan otomobilleri, tıbbi cihazlar, ilaçlar, etanol ve kümes hayvanı ürünlerine yönelik tarife dışı engelleri de büyük ölçüde azaltacaklarını bildirdi.

İki ülke arasında imzalanan ticarete ilişkin ortak bildirinin ekonomik ilişkileri güçlendireceğini ve her iki ülkeye de fayda sağlayacağını Trump söyledi.

Tayland Başbakanı Charnvirakul ise ticaret müzakerelerinde önemli ölçüde uzlaşmaya vardıklarını aktardı.

Bazı konuların henüz sonuçlandırılmadığını belirten Charnvirakul, nihai anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağına inandığını kaydetti.

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Charnvirakul, nihai anlaşmanın yeni fırsatlar oluşturacağını ve iki ülke arasındaki ticareti canlandıracağını da vurguladı.

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