Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile Şıncın kentinde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, ilişkilerin daha ileri seviyelere, daha geniş alanlara ve daha derin işbirliğine taşınmasının, iki ülkenin ulusal kalkınma stratejilerini hayata geçirmesi ve Küresel Güney ülkelerinin birlik içinde güçlü olmasını desteklemesi açısından önem taşıdığını vurguladı.
Çok taraflı işbirliği vurgusu
Şi, iki ülkenin eşitliği ve adaleti savunması ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi çok taraflı platformlarda eş güdümü artırarak çok taraflı işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Uluslararası ilişkilerin temel normlarını birlikte koruma çağrısında da bulundu.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise Çin ile çok taraflı eş güdümü güçlendirmeye, çok taraflılığı ve Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını birlikte korumaya hazır olduklarını kaydetti.
Sheinbaum, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, imalat ve yapay zeka alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Sağlık, eğitim, kültür ve turizm alanlarında da işbirliğini teşvik etmeyi arzuladıklarını belirtti.
APEC Zirvesi Şıncın'da düzenleniyor
33. APEC Zirvesi'ne, Çin'in Guangdong eyaletindeki Şıncın kenti 17-19 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapıyor.
Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, 1. zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin, daha önce 2001'de Şanghay'da ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.
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