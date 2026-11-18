Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin askeri kapasitesini hedef alan nitelikli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, konuya ilişkin yazılı açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.
Nitelikli bir askeri operasyonun "Husi milislerin" kabiliyetlerini hedef aldığı açıklamada belirtildi.
Sana, Hudeyde, Amran ve Saada'da 60 hedef
Maliki, Sana, Hudeyde, Amran ve Saada vilayetlerinde operasyon kapsamında 60 askeri hedefin imha edildiğini aktardı, harekatın Husilerin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesini zayıflatmanın yanı sıra denizdeki tehditleri ortadan kaldırmaya odaklandığını kaydetti.
Balistik füzelerin depolandığı dağlık bölgelerdeki tüneller ile İHA'ların montaj ve depolama atölyelerinin vurularak imha edildiğini ayrıca Maliki bildirdi.
Yemen'deki çatışmalar
Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Yemen'deki kriz derinleşmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, bu gelişmeler üzerine Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Ülkede Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönem yaşanmıştı, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar ise sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
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