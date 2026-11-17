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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde görev yapan foto muhabiri Süleyman Ebu Surur'un, İsrail askerlerince darbedilerek yaralandığı bildirildi.

WAFA'nın haberine göre, bölgede yaşanan olayları takip eden Ebu Surur, İsrail askerleri tarafından alıkonuldu ve darbedildi.

Ebu Surur'un vücudunda, yaralandığı saldırıda kırıklar ve ezikler oluştu.

İsrail'in 6 saat boyunca alıkoyduğu foto muhabirinin sol gözü, darbedildikten sonra sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında şiş ve ciddi şekilde morarmış halde görüldü.

Ebu Surur'un kaşında, elmacık kemiğinde ve burnunda da darptan kaynaklı şişlik ve morarmalar bulunduğu gözlemlendi.

İİT'den saldırıya kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA), WAFA foto muhabirine yönelik saldırıyı kınadı.

UNA'nın açıklamasında, uluslararası topluma ve insan hakları ile basın kuruluşlarına çağrıda bulunularak, Filistinli gazeteciler aleyhindeki ihlallerin durdurulması için somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

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Açıklamada, gazetecilerin sistematik biçimde hedef alınmasına, sindirilmeye çalışılmasına ve gerçekleri aktarmalarının engellenmesine karşı harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi, gazetecileri hedef alan saldırıların uluslararası hukuk kapsamında takip edilmesi istendi.

UNA ayrıca Filistin Gazeteciler Sendikasının Özgürlükler Komitesince belgelenen ve takip edilen ihlallerin uluslararası yargı süreçlerine dahil edilmesi çağrısında bulundu.

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