İran'ın güneyinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda bir patlama meydana geldiği belirtildi.
Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre Keşm Adası sakinleri, ada merkezinin kuzeybatısından gelen bir patlama sesi duyduklarını belirtti.
Adanın üzerinde dumanların yükseldiği aktarıldı
Aktarıldığına göre dumanlar, patlamanın ardından adanın üzerinde yükseldi.
Patlamanın nedeni ve muhtemel sonuçları hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
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