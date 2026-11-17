Alçak irtifada uçuş yapan insansız hava aracı İsrail'e ait; uçuş Lübnan'ın başkenti Beyrut'un semalarında gerçekleşti.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail topçuları Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesinde Haris ve Hadasa beldeleri arasındaki Ariş bölgesini yoğun şekilde hedef aldı.
İsrail ordusu sabah erken saatlerde de Sur kentindeki Suluki Vadisi ile Şakra ve Kabriha beldelerinin çevresindeki dağlık alanlara topçu saldırıları düzenledi.
Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
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