Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin'de görüştü ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için diplomasiye vurgu yaptı.

Perşembe günü Almanya’nın başkenti Berlin’de, Ukrayna’ya destek veren ülkelerin katılımıyla Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi gerçekleştirilecek. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, bu zirvenin çok önemli olduğunu belirterek, "Barıştan bahsetmezseniz barışı sağlayamazsınız. Barışı sağlamak için diyalog, fikir alışverişi ve diplomasiye ihtiyaç vardır" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Stubb, Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Steinmeier: Bu destek hayati önem taşıyor

Steinmeier, konuğu Stubb ile Ukrayna’daki durumu ve bu bağlamdaki barış çabalarını ele aldıklarını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında beşinci kışa girileceğine dikkat çeken Steinmeier, Rusya’nın özellikle Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef aldığını ifade etti.

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Steinmeier, şöyle konuştu: "Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya verdiği destek devam ediyor. Bu destek hayati önem taşıyor. Birlikte savaşın bir an önce sona ermesi için çaba gösteriyoruz. Birlikte, desteğimizle Ukrayna’nın müzakerelere daha güçlü bir konumdan girebilmesini sağlamalıyız. Diplomatik girişimlere gerekli gücü kazandırmak için askeri gücün gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. Hedef, bir ateşkes sağlanması olmalı bu ateşkes temelinde daha sonraki konular da tartışılabilir"

Abu Dabi’nin ardından yeni görüşmeler planlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılan toplantıların ardından, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik yeni görüşmelerin planlandığını hatırlatan Steinmeier, "Almanya ve Finlandiya için Avrupa’nın bu görüşmelerde temsil edilmesi hayati önem taşıyor. Bu bir kibir meselesi değil. Bu sadece formalite meselesi de değil. Çünkü nihayetinde müzakerelerde Ukrayna’nın geleceği ve güvenlik garantileri ele alınacak. Avrupa ancak kendisinin müzakere edilmesine yardımcı olduğu güvenlik garantilerini kabul edebilir" dedi.

Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’nde savaşın sona erdirilmesi ve Ukrayna’ya daha fazla destek sağlanması başlıklarının ele alınacağına işaret eden Steinmeier, "Savaşın sona ermesi ancak Rusya’nın da ciddi müzakerelere katılmasıyla mümkün olabilir. Korkulan şey Putin’e fayda sağladığı sürece Rusya’nın savaşa devam etmesidir. Bu nedenle, Ukrayna’ya destek vererek, Rusya’ya yaptırımlar uygulayarak ve Rus gölge filosuna karşı kararlı adımlar atarak Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeliyiz" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde Finlandiya’nın NATO’dan ayrılmasını talep ettiğine ilişkin iddialara Steinmeier, "Finlandiya’nın NATO’da üstlendiği aktif rol, ittifakın Avrupa’daki konumunun güçlendirilmesine ve NATO’nun bir bütün olarak güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlıyor" sözleriyle cevap verdi.

Stubb: Avrupa olmadan da güvenlikten söz edilemez

Stubb da perşembe günü Berlin’de yapılacak, Ukrayna’ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu toplantısının çok önemli olacağını vurguladı.

Stubb, "Müzakerelerde bir yapıya, net bir zaman çerçevesine ve bir gündeme ihtiyacımız var. Süreç biraz zaman alacak ancak bence her şeyden önce iyi bir yapıya ihtiyaç var. Bu da görüşmelerin ve müzakerelerin kilit konulara odaklanması gerektiği anlamına geliyor. Özellikle de güvenlik garantileri, toprak meseleleri, destek paketleri, güven artırıcı önlemler, ateşkes ve savaş sonrası Avrupa güvenliği konusunda bir görüş alışverişi. Bence burada kilit nokta, Ukrayna olmadan toprak meselelerini konuşamayacağımızdır. Avrupa olmadan da güvenlikten söz edilemez" dedi.

Stubb, "Finlandiya’nın dış politikası üç temele dayanmaktadır. Birincisi coğrafya ve bu da Rusya ile açık ara en uzun kara sınırına sahip olduğumuz gerçeğidir. Bu sınır, AB ve NATO sınırlarının neredeyse yarısını oluşturuyor; Rusya ile bin 400 km’lik bir sınırdır. Bu, yüzyıllardır başa çıkmak zorunda olduğumuz bir gerçektir. İkinci nokta ise diplomasiye ihtiyacımız olduğudur. Barış hakkında konuşmazsanız barışı sağlayamazsınız. Barışı sağlayabilmek için ise diyaloga, fikir alışverişine ve diplomasiye ihtiyaç vardır. NATO üyesi Finlandiya olarak Ukrayna’da barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Stubb, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Stubb, sabah saatlerinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Görüşmede perşembe günü yapılacak Gönüllüler Koalisyonu toplantısının hazırlıkları ve gündeme getirilecek konular ele alındı.

Merz ile Stubb ayrıca Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine dönük olarak Rusya ile yapılacak müzakerelerde Avrupa’nın pozisyonunun nasıl olacağına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Zirveye 35 ülke katılacak

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik çabaların arttığı bir dönemde Berlin, önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi, Almanya Başbakanlığı’nda perşembe günü öğleden sonra, Ukrayna’ya destek veren ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanları tarafından da temsil edileceği toplam 35 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Zirvede Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sonraki süreçlerinde atılacak adımlar, Ukrayna’ya daha fazla destek sağlanması ve uzun vadeli barış koruma ile ülkenin yeniden inşası başlıkları ele alınacak.

Berlin’deki Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ilişkin yüksek beklenti içinde olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Bu tarihi olabilecek önemli bir toplantı" ifadesini kullanmıştı.

ABD arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak gelecekteki müzakerelerde masada olmak isteyen Avrupa ülkeleri de Berlin’deki zirveye büyük önem atfediyor.

Geçen hafta Avrupalılar adına Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve İtalya’nın konuşması gerektiğine karar verilmesinin ardından, Berlin’de bu adımın daha da ileriye taşınması bekleniyor.

Zirvenin sürpriz konukları ise ABD’nin baş müzakerecileri Steve Witkoff ve Jared Kushner olacak.

Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın da katılacağı zirve, ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yine perşembe günü Çin’in Shenzhen kentinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında birkaç saat sonra yapılacak üçlü görüşmeyle aynı saatlerde gerçekleşecek.

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