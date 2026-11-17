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İran merkezli Khabarfoori haber sitesine konuşan Muhsini Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumları dikkate alındığında her türlü gelişmenin yaşanabileceğini belirterek, gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Muhsini Sani, ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin oldukça kötümser olduklarını ve bu konuda olumlu bir beklenti taşımadıklarını belirtti.

ABD yönetiminin seçim yenilgisinin ardından savaşın artık bir fayda sağlamadığı sonucuna varması ve önceki politikalarından vazgeçmesi halinde diplomatik bir sürecin mümkün olabileceğini belirten Muhsini Sani, askeri saldırı ihtimaline karşı gerekli hazırlıkların yapıldığını savundu.

Muhsini Sani, "ABD nükleer silah kullanmaya kalkışırsa İran'ın vereceği karşılık da aynı düzeyde olacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı milletvekili Muhsini Sani, verilecek muhtemel karşılığın ayrıntısına ilişkin bilgi vermedi.

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