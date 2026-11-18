İşgalci güç İsrail'in tetiklediği ABD ile İran arasında yaşanan savaşın sonlandırılması için bölge ülkelerinin arabuluculuk çabaları yoğunlaşırken İsrail destekli medya aracılığıyla kirli bir savaş provokasyonu devreye sokuldu. İsrail ve ABD medyası, son dönemde İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunacağından, ABD’nin başkenti Washington’a kirli bomba ile saldırı girişimi planına kadar uçuk iddialara yer vermeye başladı. Benzeri iddiaların Irak savaşı öncesi yayınlarla benzerliği ise çarpıcı nitelikte. İddiaların İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı Roman Gofman’ın geçtiğimiz cuma günü Washington’a giderek ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Rotcliffe ile görüşmesinin ardından yoğunlaşması da dikkat çekiyor.

TRUMP’A İHA'LI SUİKAST HABERİ

Mossad Başkanı Roman Gofman, cuma günü Washington’da CIA Başkanı John Ratcliffe’in yanı sıra Miami’de de Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. Gofman’ın ziyaret kapsamında ABD tarafıyla İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını ele aldığı ifade edildi ancak Trump ile Gofman arasında bir görüşmenin olmaması, Tel Aviv’in bu arzusunun karşılık bulmadığı şeklinde yorumlandı. Ziyaretin ardından ise İsrail medyası merkezli iddialarla İran’ın ABD’ye saldıracağı iddiaları ortaya atıldı. İsrail Heyom gazetesi, İran’ın Trump ve üst düzey ABD’li yetkilileri insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alacağına dair bir istihbarat haberi paylaştı. Pazar günü yayınlanan haberde, Gofman’ın bu bilgiyi CIA yetkililerine de bildirdiği ve Trump’ın etrafındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürüldü.

KİRLİ BOMBA İDDİASI

Dün de CNN’de yer alan haberde, İran’ın Washington’da “kirli bomba” ile bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. CIA’den 7 yetkiliye dayandırılan haberde, bu konuda istihbaratlar geldiğine ancak istihbaratların ne kadar güvenilir olduğunun belirsiz olduğuna dikkat çekildi. CNN’e konuşan yetkililer ayrıca, İran’ın Ortadoğu’da konuşlu ABD askerlerine kimyasal saldırı düzenleyebileceği istihbaratının da geldiğini ve bu konuda araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

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İRAN'DAN TEPKİ

Haberlere İran'dan ise tepki yükseldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya paylaşımında "Aynı sahte bayrak operasyonları, aynı savaş kışkırtıcılığı, yeni logolar. Sağ kesimin güvenilirlik açığı artık zirveye ulaştı, bu nedenle mesaj operasyonu NYT ve CNN'e yöneldi. Medyanın kontrol altına alınması tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Muhsini Sani ise ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanması durumunda Tahran yönetiminin aynı düzeyde karşılık vereceğini söyledi.

SONSUZ SAVAŞ İSTEMİYOR

İran’ın suikast ve kimyasal saldırıya varan planlarla ABD’yi hedef alacağına dair İsrail basını merkezli iddialara karşılık savaşın sonlanması için müzakereler sürüyor. Trump’ın yardımcısı JD Vance, dün Fox News’e verdiği röportajda, Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmek istediğini söyleyerek "(Trump) Bunun sonsuz bir savaş haline gelmesine izin vermeyecek" dedi. Vance, İran'la savaşın siyasi sonuçları olduğunu ve yakıt fiyatlarında artışa neden olması gibi etkileri nedeniyle 3 Kasım'da yapılan ara seçim sonuçlarına yansımalarının görüldüğünü kaydetti. Bu konuda Trump ile bir görüş ayrılığı olmadığını vurgulayan Vance, bölgede sonsuza kadar kalmayacaklarına dair verdikleri sözü yerine getireceklerini ve Trump'ın bu savaşı "ABD halkı için harika sonuçla bitireceğini" savundu.

NETANYAHU ÇIKIŞ ARIYOR

Her gün savaşı yeniden başlatmak için Trump'ı her gün telefonla aradığı belirtilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise alarmda. 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki (Knesset) çoğunluğu kaybeden ve başbakanlık koltuğunu da kaybetmek üzere olan Netanyahu’nun, bu durumdan çıkış için İran’a karşı savaşı sürdürmek istediği belirtiliyor. İsrail muhalefeti de Netanyahu’yu “kişisel çıkarları için savaş çıkarmakla” suçluyor. Bununla birlikte İsrail basınında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in seçim sonrası Netanyahu’dan gelen İran’a saldırı talimatını reddettiği haberleri de sık sık yer almıştı.

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Kirli bomba nedir?

Kirli bombalar, nükleer bombalardan farklı olarak nükleer patlama tepkimesine dayanmadan, geleneksel patlayıcıların radyoaktif maddelerle birleştirilmesiyle hazırlanıyor. Bu tür silahlar, patlamanın etkisinin yanı sıra çevreye yaydığı radyoaktif maddeler nedeniyle geniş alanlarda kirliliğe yol açabiliyor.

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