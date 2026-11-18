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İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Arap partilerinin "seçimleri çaldığı" iddialarına ilişkin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) soruşturmasında seçim sonuçlarını etkileyebilecek boyutta bir kanıta rastlanmadığını belirtti.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Sohlberg, Şin-Bet Direktörü David Zini ile soruşturmaya ilişkin görüşmesinin ardından yayımladığı açıklamada, Netanyahu'nun seçim günü gündeme getirdiği İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin seçimleri çaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Şin-Bet'e 'soruşturma başlat' talimatı

Sohlberg, "Delillerin ve istihbarat verilerinin incelenmesi çok sayıda şüphe uyandırsa da mevcut aşamada seçmenlere seçim sonuçlarını etkileyebilecek ölçekte rüşvet ödendiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

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Soruşturmanın süreceğini belirten Sohlberg, ancak odağın artık "seçim sürecinin ve sonuçlarının merkezinde yer almayan yıkıcı faaliyetler ve dış müdahale meselelerine" kaydığını ifade etti.

Sohlberg, seçimden iki gün sonra Şin-Bet'e seçimlere dış müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatması talimatını vermişti.

Netanyahu'ya bir günde ikinci şok

Öte yandan İsrail'de muhalefet blokunun ortak adayı Matan Kahana, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun desteklediği Ofir Katz'ı geride bırakarak Meclis Başkanı seçildi.

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İsrail Meclisi’nde Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun öncülüğünde 67 milletvekilinin talebi üzerine meclis başkanını belirlemek için yapılan oturumda, 120 milletvekilinin 66'sı Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahana'ya, 52'si ise Likud Milletvekili Ofir Katz'a oy verdi. Oturumda 2 milletvekili ise oy kullanmadı.

İsrail'de 27 Ekim seçiminde 19 sandalye ile kritik konuma yerleşen Arap partileri, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Kahana'yı destekledi.

Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun, Netanyahu hükümetinin geçirdiği tartışmalı yargı reformu ve diğer yasaların iptaline ilişkin yasa tasarılarını yarından itibaren sunması bekleniyor.

Ofir Katz'tan Filistin asıllı milletvekillerine: "Bana oy vermeyin"

İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun adayı Likud Partisi'nin Grup Başkanı Ofir Katz, seçim öncesi yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerini hedef alarak kendisine oy vermemesini istedi.

ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katz, "Bana oy vermeyin. İsrail Meclis Başkanlığı makamını lekelemeye ve terör destekçilerinin oylarıyla seçilmeye razı değilim." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi ise oylama öncesi muhalefetin ortak adayı Matan Kahana’yı destekleyeceğini açıklamıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloku İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için 120 üyeli Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunun alınması gerekiyor. Yahudi ve Arap muhalefet partileri İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 67'sine sahip bulunuyor. Bu durum muhalefete, yasa tasarılarını Meclis'ten geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlıyor.

Her ne kadar Netanyahu'nun karşısında yer alsa da Kahana, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarda görev aldı. Kahana'nın Filistinlilerin sürgün edilmesini ve Batı Şeria'nın büyük ölçüde ilhakını arzuladığına ilişkin sözleri, Netanyahu hükümetiyle aynı çizgide olduğunu ortaya koymuştu

Netanyahu'nun ofisi, kumpasla suçlanıyor

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçici Başbakan Netanyahu'nun 27 Ekim seçimlerinde tarihi başarı elde eden İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "seçimleri çaldıkları" iddiasıyla hedef almak için iç istihbarat servisi Şin-Bet'i (Şabak) ve polisi kullandığını iddia etmişti.

Seçim günü Raam Partisi aktivistlerinin gözaltına alınmasının Netanyahu'ya yakın kişiler tarafından önceden planlandığı ve Netanyahu'nun bu plan çerçevesinde "seçimlerde usulsüzlük yapıldığı" iddialarını seçim günü gündeme getirdiği aktarılmıştı.

Polisin sistemine giren sahte istihbarat bilgileriyle kurulan kumpas sonucunda seçim günü en az 14 polis memurunun 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmaksızın baskın düzenlediğine işaret edilmişti.

İsrail polisi, iddialara ilişkin iç soruşturma başlatırken İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, cezai soruşturma açılması ihtimalini değerlendirdiğini duyurmuştu.

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