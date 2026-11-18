İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergah üzerinden seyrettiği belirtilen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, tankerin Umman'a ait Ganem Adası kıyıları yakınındaki patlamanın ardından yanmaya devam ettiği kaydedildi. Yangının yol açtığı geniş çaplı alevlerin ise ada sahilini aydınlattığı ifade edildi.
Mayın açıklaması ve Hürmüz'ün kapatılması
Açıklamada, bölgede son iki haftada gemilerin deniz mayınlarına çarpma sayısının benzeri görülmemiş seviyeye yükseldiği ifade edildi. Her patlamanın, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduğu belirtildi.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nı 12 Temmuz'da tekrar kapatmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
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