Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Çin'i ziyaret eden Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Şi, Papua Yeni Gine'nin tutumunu takdir etti

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, Papua Yeni Gine'nin "tek Çin" ilkesine bağlılığını ve Çin'in toprak bütünlüğünü ile ulusal bütünleşmesini korumaya yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Şi, bu tutumu tarihin yönelimine uygun bir tavır olarak gördüklerini söyledi.

Çin'in yönetim ve kalkınma deneyimi konularında Papua Yeni Gine ile iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Şi, Kuşak ve Yol Girişimi ile Papua Gine Bağlantı Programı ve diğer kalkınma stratejileri arasında daha iyi bir sinerji oluşturmaya da hazır olduklarını dile getirdi.

Reklam Reklam

Şi, ticaret, yatırımlar, altyapı, tarım, balıkçılık, enerji ve madencilikte işbirliğini derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Papua Yeni Gine'nin sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmasına destek olmak için dijital ekonomi, finansal hizmetler, yeşil enerji, bilim ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği kulvarları keşfetmeye hazır olduklarını da kaydetti.

Marape: Çin'in egemenliğini destekliyoruz

Başbakan Marape ise "tek Çin" ilkesine bağlı olduklarını, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Marape, Asya-Pasifik bölgesinde refahı ve istikrarı teşvik edecek bir Asya-Pasifik topluluğunun birlikte inşası için Çin ile çok taraflı eş güdümü güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Reklam Reklam

Papua Yeni Gine, Tayvan'ın ofisini kapatmıştı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın Papua Yeni Gine'deki Tayvan Ekonomi Ofisi'nin faaliyetlerine, Port Moresby yönetimi bu ayın başında son vermişti.

Ülke, Tayvan'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını da durdurmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

33. APEC Zirvesi Şıncın'da düzenleniyor

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletindeki Şıncın kentinde 17-19 Kasım tarihlerinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı.

Çin, daha önce 2001'de Şanghay'da ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Dünya

Kolombiya Senatosu Başkanı Henriquez’den Türkiye’nin deprem desteğine vefa mesajı

Dünya

Arap Koalisyonu duyurdu: Yemen'de Husilere ait 60 askeri hedef imha edildi

Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth çarşamba günü Kolombiya'ya gidecek