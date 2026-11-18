Kolombiya Senatosu Başkanı Honorio Henriquez, Kolombiya'da yaşanan deprem felaketinde Türkiye'nin sağladığı dayanışma ve destek için teşekkür ederek, Türkiye ile ülkesi arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından başkent Bogota'da düzenlenen bir etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Henriquez, Kolombiya ile Türkiye'nin her geçen gün daha da yakınlaştığını söyledi.

Büyükelçi Yüksel'e davet teşekkürü

Henriquez, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünde bizleri davet ettikleri için Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'e teşekkür etmek istiyorum. Kolombiya ile Türkiye arasındaki işbirliği her geçen gün daha da gelişiyor." ifadelerini kullandı.

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Kolombiya'da 10 Ağustos'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin desteğinin altını çizen Henriquez, "Bu bağları güçlendirmek, Kolombiya'da meydana gelen son depremde bize sağladıkları destek için onlara teşekkür etmek ve sadece kültürel alanda değil, iki ülke arasında var olan ticaret alanındaki tüm bu değişimi vurgulamak hayati önem taşımaktadır. Sayın Büyükelçi'nin de belirttiği gibi bu bağ her geçen gün büyümelidir." diye konuştu.

Sinan Doğan Anadolu Ajansı Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kolombiya Senatosu Başkanı Honorio Henriquez (soldan birinci), Türkiye ile ülkesi arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Kolombiya'da yaşanan deprem felaketinde Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ve sağladığı destek için teşekkür eden Henriquez, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Türk dizileri ve kültürel etkileşim

Henriquez, Türk dizilerinin Latin Amerika'daki popülaritesine değindi. Eğitim, dil, kültür ve gastronomi alanlarındaki etkileşimin iki halkı yakınlaştırdığını ve bu işbirliğinin stratejik önem taşıdığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki parlamenter ve diplomatik temasların artarak devam ettiğini söyleyen Henriquez, "Kolombiya'nın Türkiye ile son derece iyi bir ilişkisi var ve inanıyorum ki bu desteği ve bu ilişkiyi her geçen gün daha da güçlendirmemiz gereken ülkelerden biridir. Nitekim bunu bugünlerde Sayın Büyükelçi'yle de konuşmuştum. Kültürel alışveriş, Türkiye'de yaşamakta olan Kolombiyalılar bugün mevcut olan bu kanalları daha da açmamız bizim için temel bir kaynaktır." dedi.

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Henriquez: Türkiye'de olmak istiyoruz ve bizi davet ettiler

Henriquez, And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyetini yakın zamanda Kongre'de ağırladıklarını anımsattı.

Henriquez, şöyle devam etti: "Türkiye'de olmak istiyoruz ve bizi davet ettiler. Uluslararası ilişkiler konusunun tamamını yürüten Kolombiya Cumhuriyeti Senatosu İkinci Komisyonu'nda onları (TBMM heyetini) konuk ettik. Deneyimleri, ilerlemeleri, başarıları ve sahip olduğumuz gelecek hedeflerini paylaşma imkanı bulduk ve umarım yakında sizi ziyaret etmek için Türkiye'de olurum."

Burs ve dil eğitimi imkanları

Türkiye'nin Kolombiyalı öğrencilere sunduğu kapsamlı burs imkanlarına ve dil eğitimi fırsatlarına işaret eden Henriquez, "Evet, temel konulardan biri bu değişim programları, burslar ve Kolombiyalıların dil eğitimi alabilmesi. Ayrıca az önce de belirttiğim gibi, Kolombiya'da yaşadığımız o üzücü deprem hadisesi çerçevesinde Türkiye'nin bize sunduğu tüm desteği vurgulamak isterim. Türk halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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