ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile öğle yemeğinde bir araya gelerek ilişkilerin her zamankinden güçlü olduğunu söyledi

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İki ülke arasındaki ittifakı daha da geliştireceklerini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler ile ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti.

Trump, açıklamalarını Filipinler'in başkenti Manila'da Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile katıldığı öğle yemeğinde yaptı.

İlişkiler ortak değerlere dayanıyor

Özgürlük ve barış gibi ortak değerlere dayanan ABD-Filipinler ilişkilerine değinen Trump, iki ülkenin uzun yıllardır yakın işbirliği içinde olduğunu ifade etti.

Trump, "ABD ile Filipinler arasındaki ittifakı, özellikle de vardığımız anlaşmayla, her zamankinden daha güçlü hale getirdiğimizi söylemekten gurur duyuyorum." dedi.

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Tatbikat ve ticaret anlaşması

Karşılıklı savunma anlaşmasının 75'inci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Trump, kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarını kapsayan ortak askeri tatbikatı bu kapsamda gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Anlaşmanın her iki ülke için adil olduğunu savunan Trump, Filipinler ile "bugüne kadarki en büyük" ticaret anlaşmasını tamamladıklarını da belirtti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel barış, güvenlik ve refaha katkı sağlayacağını söyleyen Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr., Trump'ın ziyaretinin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.

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