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ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, cuma günü ülke genelinde havacılık faaliyetlerini etkileyen sivil havacılık altyapısı arızasının kesin nedeninin hâlâ bilinmediğini gazetecilere söyledi.

Duffy, "Yaşananların temel nedeni konusunda henüz net bir bilgimiz yok. Hepinize söz veriyorum ki; sistemimize aşırı yük bindiren o yönlendirici cihaza tam olarak ne olduğunu öğrendiğimde, bunu sizinle kesinlikle paylaşacağım" dedi.

Siber saldırı iddialarına yanıt

Arızanın siber saldırıdan kaynaklandığı yönündeki iddialara da değinen Duffy, "Bir siber saldırıya maruz kaldıysak bunu da sizinle paylaşacağız. Ancak tüm istihbarat ortaklarım bana durumun böyle olmadığını söylüyor" diye konuştu.

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Yönlendiricinin 69’uncu kurulumunun gerçekleştirildiğini ve önceki 68 kurulumda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Duffy, "Bu kurulumda ise yayın yapmaya ve ağımıza aşırı yük bindirmeye başladı" dedi.

Yapay zekâ iddiaları asılsız

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford da gazetecilere yaptığı açıklamada, arızada yapay zekânın rol oynadığı yönündeki spekülasyonların asılsız olduğunu belirtti.

Binlerce uçuş etkilenmişti

ABD'de cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen bir arıza nedeniyle ülke genelinde kalkışlar geçici olarak durdurulmuş, binlerce uçuş bu gelişmeden etkilenmişti.

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Duffy, konuyla ilgili daha önceki açıklamasında Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir FAA tesisinde yönlendirici değişikliği yapıldığını, ardından Teksas eyaletinin Amarillo kentindeki başka bir tesiste de sistemin aşırı veri akışı nedeniyle sorun yaşadığını belirtmişti.

Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı veri göndererek sistemleri yük altında bıraktığını aktaran Duffy, daha önce binlerce kez sorunsuz şekilde gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında bu kez neden sorun yaşandığının henüz belirlenemediğini ifade etmişti.

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