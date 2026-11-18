ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, hava trafik kontrol sistemlerinin modernizasyonunun finanse edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.
ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford ve Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russ Vought, Temsilciler Meclisi ile Senato ödenek komitesi üyelerine mektup gönderdi.
Yeni sistemin tamamen finanse edilmesi çağrısı
Mektupta, Kongre'nin son teknoloji ürünü yeni bir hava trafik kontrol sistemini tamamen finanse etmesi istendiği kaydedildi.
Açıklamada, eskiyen altyapının 13 Kasım'da ülke çapında uçuşların durdurulmasına yol açmasının finansman aciliyetini gösterdiği vurgulandı.
Trump yönetiminin 50,1 milyar dolarlık talepte bulunduğu bildirildi.
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