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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, askeri diktatörlüğe karşı 1973'te Politeknik Üniversitesi'nde başlatılan öğrenci eylemlerinin 53. yıl dönümünde yaklaşık 40 bin kişi yürüdü.

Akşam saatlerinde bazı göstericilerle polis arasında çatışma çıktı, 20'den fazla kişi gözaltına alınırken 1 yaralı olduğu bildirildi.

Binlerce kişi Politeknik'te toplandı

Kasım 1973'teki ayaklanmada hayatını kaybedenleri anmak isteyen binlerce gösterici, sabah saatlerinde Patision Caddesi üzerindeki tarihi Politeknik Üniversitesi'nde bir araya geldi. Burası, askeri cuntaya karşı direnişin sembolü haline gelen alan olarak biliniyor.

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Başkentte her yıl düzenlenen savaş karşıtı yürüyüşe yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Yürüyüşte öğrenciler, sendikalar, siyasi kuruluşlar ve STK'ların yanı sıra her yaştan vatandaş yer aldı.

Öğrenci birlikleri, işçi sendikaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından gelenlerin katıldığı yürüyüşte, 1973'teki öğrenci ayaklanmasının simgelerinden biri olan kanlı Yunan bayrağı da taşındı. Yürüyüş nedeniyle başkentte 5 binden fazla polis görevlendirilirken kent merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

IHA Yunanistan'da askeri diktatörlüğe karşı 1973 yılında Politeknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen öğrenci eylemlerinin 53'üncü yıl dönümünde yaklaşık 40 bin kişi yürüyüş düzenledi. Bazı göstericilerin polisle çatışması sonucu 20 kişi gözaltına alındı, 1 kişi yaralandı.

Yürüyüş ABD Büyükelçiliği önünde sona erdi

Tarihi Politeknik Üniversitesi'nden ABD Büyükelçiliği'ne kadar yürüyen göstericiler, ellerinde savaş, otoriterlik ve NATO karşıtı pankartlar taşıdı. Sık sık "Ekmek, eğitim, özgürlük", "Kahrolsun cunta", "Faşizm bir daha asla" ve "Politeknik yaşıyor" sloganlarını attılar.

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İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin'e destek mesajları da veren göstericiler, Atina'nın merkezinden geçen yürüyüşün sonunda ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Burada ABD'nin dış politikasına, İsrail'in askeri operasyonlarına, devam eden savaşlara ve Yunanistan'daki NATO üslerinin varlığına tepki gösterdiler.

Yürüyüşte Filistin'e destek sloganları, barış çağrıları ve hükümet politikaları ile polis baskısına karşı mesajlar öne çıktı. Yoğun katılım, Politeknik ayaklanmasının Yunanistan'ın siyasi ve toplumsal hafızasındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

IHA Yunanistan'daki askeri diktatörlüğe karşı 1973 yılında Politeknik Üniversitesi'nde başlatılan eylemlerin 53'üncü yıl dönümünde anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ayaklanma Ulusal Teknik Üniversitesi'nin işgaliyle başlamıştı

Yunanistan'da her yıl kutlanan "17 Kasım Öğrenci Direnişi", 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü olarak kabul ediliyor.

Öğrenci direnişi, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nin 14 Kasım 1973'te işgal edilmesiyle başlamış, ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılarak kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü. Üniversite çevresinde toplanan direnişçilerle emniyet güçleri arasında çatışmalar sürerken, 17 Kasım'da sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti.

Sabaha kadar süren olaylarda resmi belgelerde 39 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer veriliyor. Göstericiler ise ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin de yaralandığını ifade ediyor.

IHA Yunanistan'da askeri diktatörlüğe karşı 1973 yılında Politeknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen öğrenci eylemlerinin 53'üncü yıl dönümünde yaklaşık 40 bin kişi yürüyüş düzenledi. Bazı göstericilerin polisle çatışması sonucu 20 kişi gözaltına alındı, 1 kişi yaralandı.

Aleksandras Caddesi'nde polis müdahalesi

Yürüyüş ve ilk toplanmalar barışçıl şekilde gerçekleşti. Akşam saatlerinde Aleksandras Caddesi'nde bir grup göstericinin polislere taş atmasının ardından olaylar çıktı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında bir kadın başından yaralandı; bazı görgü tanıkları, bir polis memurunun kadının başına iki kez tekme attığını öne sürdü.

Polis, 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Daha önce ise Klafthmonos Meydanı'nda çevik kuvvet ekiplerine düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 51 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştı.

IHA Yunanistan'da askeri diktatörlüğe karşı 1973 yılında Politeknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen öğrenci eylemlerinin 53'üncü yıl dönümünde yaklaşık 40 bin kişi yürüyüş düzenledi. Bazı göstericilerin polisle çatışması sonucu 20 kişi gözaltına alındı, 1 kişi yaralandı.

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