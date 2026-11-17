NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya sağlanan Patriot hava savunma sistemlerine talebin yüksek olduğunu, ancak ABD ve Avrupa'daki stokların sınırlı olduğunu söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya sağlanan Patriot hava savunma sistemlerine talebin yüksek olmasına karşın ABD ve Avrupa'daki stokların sınırlı olduğunu belirtti.

İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığında Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından Rutte, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yüz milyonlarca dolarlık destek açıklandı

Ukrayna'nın desteğe ihtiyaç duyduğunu ve bunun NATO müttefikleri tarafından sağlandığını vurgulayan Rutte, toplantıda ilave hava savunma sistemleri, füzeler, mühimmat, insansız hava araçları ve Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) girişimi için yüz milyonlarca dolarlık destek açıklandığını bildirdi.

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Müttefiklerin programın başlangıcından bu yana PURL ve ABD'nin yabancı ülkelere askeri satışları kapsamında Ukrayna için 10 milyar doları aşkın taahhütte bulunduğunu aktaran Rutte, desteğin bu düzeyde sürdürülmesinin önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Rutte, "Barış görüşmelerinin başarılı olması ve bu savaşın nihayet adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak herhangi bir barışın kalıcı olması için Ukrayna'nın bugün ve gelecekte kendisini savunabilmesi gerekecek." dedi.

Ukrayna'nın yalnızca bu kış değil, sonrasında da desteğe ihtiyaç duyacağını vurgulayan Rutte, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü Avrupa ve Kanada'yı öngören "NATO 3.0" anlayışını geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

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Avrupa ve Kanada'nın Ukrayna'ya destekte öncülük ettiğini, müttefiklerin katkılarını artırmasını da memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Bu konudaki görüşmelerin 19 Kasım'da Berlin'de yapılacak Gönüllüler Koalisyonu toplantısında sürdürüleceğini Genel Sekreter söyledi.

Patriot talebi yüksek, stoklar sınırlı

Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine yönelik saldırıları ve ABD'nin askeri konuşlanmasına ilişkin incelemeyle ilgili soruya karşılık veren Rutte, NATO'da Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendisini savunmak için gereken her şeyi yapmasının önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Rusya'nın büyük ölçüde Ukrayna'nın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığına işaret eden Rutte, Ukrayna'nın ayrıca cephe hattında Rus işgalini geri püskürtmesi gerektiğini ve bu konuda bazı önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Ukrayna'ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi ve önleyici füze sağlanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Rutte, bu sistemlere talebin çok yüksek olduğunu, ABD ve Avrupa'daki stokların ise sınırlı olduğunu söyledi.

Hem ABD'nin hem de Avrupa'da Patriot sistemlerine sahip ülkelerin, gerekli ve mümkün olan desteği sağlayabilmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Ukrayna'nın hava savunmasının yalnızca PAC-2 ve PAC-3 füzelerine dayanmadığını vurgulayan Rutte, jet motorlu insansız hava araçlarının düşürülmesinde kullanılan F-16'ların 20 milimetrelik mühimmatının yanı sıra Aster, IRIS-T ve diğer hava savunma sistemlerinin de rol oynadığını ifade etti.

Rutte, "Patriot'lara gereğinden fazla odaklanma riski var. Bunlar çok önemli ve daha fazlasının sağlanmasını isterim. Ancak ABD ve Avrupa'daki mevcut stokların bir sınırı var." diye konuştu.

Çalışmalarını bu nedenle sürekli ve yoğun şekilde sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Rutte, ABD'nin, Avrupalıların ve diğer müttefiklerin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için çaba gösterdiğini kaydetti.

PURL'daki aylık 1 milyar dolar hedefi

PURL kapsamında aylık 1 milyar dolarlık destek hedefinin gerisinde kalındığı yönündeki soruya yanıt veren Rutte, girişimin çok başarılı olduğunu savundu.

Yalnızca ABD'nin sağlayabildiği kritik askeri teçhizatın PURL aracılığıyla yüksek hızda Ukrayna'ya ulaştırıldığını, bedelinin de Avrupalılar tarafından ödendiğini söyledi.

Aylık ihtiyacın yarım milyar dolar mı yoksa 1 milyar dolar mı olduğunun tartışılabileceğini belirten Rutte, toplam tutarın yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Rutte, "Bu bir başarı. Avrupalıların finansman sağlamaya devam etmesi çok önemli ve bu da gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bu desteğin Avrupa Birliği'nin (AB), Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın Ukrayna'ya ikili düzeyde sağladığı yardımlara ilave olduğunu da sözlerine ekledi.

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