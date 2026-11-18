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İtalya hükümeti, Avustralya, Brezilya, Yunanistan, Türkiye, Endonezya ve Malezya’nın ardından reşit olmayanlara yönelik sosyal medya kısıtlaması getirmeye hazırlanıyor.

Çocukların sosyal medya hesabı açmasına dair güvenlik kararnamesi değişikliğinin yıl sonuna kadar parlamentoda onaylanması bekleniyor; düzenleme 13 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak.

Hesap açma yaşı kademeli olacak

Değişiklik uyarınca 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması tamamen yasaklanacak.

13-15 yaş arasındaki çocuklar ise yalnızca hesapları ebeveynlerinden birinin hesabına bağlıysa sosyal medya kullanabilecek. Bağımsız hesap açmak için 16 yaşını beklemek gerekecek.

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI), çocukların güvenliği kapsamında parlamentoda halihazırda görüşülen güvenlik kararnamesine eklenecek düzenlemeyi hazırladı.

Onayın neredeyse kesin olduğu belirtildi

Adı açıklanmayan parlamento kaynakları, değişikliğin onaylanmasının neredeyse kesin olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’nden milletvekili Fabio Rampelli, yaptığı açıklamada "Bu değişiklik, çocuklarının dijital bağımlılığıyla mücadele eden ebeveynler ve reşit olmayanlar açısından belirleyici bir dönüm noktası olabilir" ifadelerini kullandı.

İktidarın küçük ortaklarından Lig Partisi’nden Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da düzenlemeye destek verdi.

Valditara, "13 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan düzenleme gelirse memnun olurum. Bu her zaman benim mücadelem oldu." dedi.

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Eğitim amaçlı uygulamalar kapsam dışında

Mevcut taslakta eğitim amaçlı uygulamalar yasağın dışında tutuluyor; parlamentodaki görüşmeler sırasında değişikliğe ilişkin bazı düzenlemeler yapılabilecek.

Değişikliğe göre sosyal medya şirketleri, kullanıcılarının yaşını doğrulamak zorunda olacak. İtalya İletişim Düzenleme Kurumu (AGCOM), kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren dokuz ay içinde bu konuda uyulması gereken kuralları hazırlayacak.

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