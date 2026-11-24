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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 ayrı soruşturmada haklarında adli işlem yapılan 332 kişiden 245'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Soruşturmalar yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülüyor. Soruşturmalarda tespit edilen toplam işlem hacmi yaklaşık 27,1 milyar lira oldu.

Gürlek, NSosyal hesabından "Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz" başlığıyla yaptığı açıklamada, toplumun huzurunu ve vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

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ARPA suç örgütüne 19 ilde operasyon

Gürlek, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayı anlatırken şöyle devam etti:

"Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, ARPA isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiştir. 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalanmıştır. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

Yaramazlar suç örgütünün 6,1 milyar liralık işlem hacmi

Gürlek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kamuoyunda Yaramazlar olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar lira işlem hacmi tespit edildiğini söyledi.

Sakarya merkezli 15 ilde 106 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 79 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

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Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar ve Denizli'de bahis soruşturmaları

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira işlem hacmi tespit edildiğini aktaran Gürlek, Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir diğer yasa dışı bahis soruşturmasında ise 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar lira işlem hacmi belirlendi.

Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Samsun'da 59 şüpheli yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bakan Gürlek, soruşturmalarda görev alan kolluk birimlerine ve soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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