Pendik'te aynı taksi durağında çalışan iki kişi arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bacağından yaralanırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pendik Kaynarca Mahallesi'ndeki bir taksi durağında 23 Kasım'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre durakta çalışan S.G. ile S.B. (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyünce S.B., yanındaki bıçakla iş arkadaşı S.G.'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli aynı gün yakalandı
Olayın ardından çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergâhını belirledi.
S.B., yürütülen takibin ardından aynı gün Kavakpınar Mahallesi'nde, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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