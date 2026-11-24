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Terör örgütü PKK/KCK’nın Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde boşalttığı 14 barınma alanının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından kullanılamaz hale getirileceği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

18 KASIM’DA TAMAMLANDI

Bu kapsamda örgüt, 8 Ekim’de Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason adlı 4 barınma alanını terk etmesinin ardından, 18 Kasım itibarıyla Hakurk’taki 14 barınma alanını daha boşalttı. Boşaltılan alanların Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur olduğu belirtildi. Söz konusu mağara ve sığınakların MSB tarafından kullanılamaz hale getirileceği kaydedildi.

SOMUT SONUÇLAR ÖNEM TAŞIYOR

Güvenlik kaynakları, sahadaki gelişmelerin silahsızlanma aşamasında kaydedilen ilerlemeyi ortaya koyduğunu, aynı zamanda bölge ülkelerinin ulusal güvenliğine ve siyasi istikrarına katkı sağladığını bildirdi. Sürecin bugüne kadar birçok kritik eşiği aştığı belirtilerek, çalışmaların başarıyla tamamlanmasında sahadan elde edilen somut ve doğrulanabilir sonuçların önem taşıdığı vurgulandı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ve bağlı alt komisyonların gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

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Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki 14 barınma alanını daha boşalttı

Gündem

Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki 14 barınma alanını daha boşalttı