Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. İstanbul’da DEAŞ’ın gizli bir hücresi çökertildi. “Taksici Muhammet” kod adlı Orhan Küçük liderliğindeki yapıya yönelik soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi ekiplerinin DEAŞ hücrelerini ve gizli faaliyetlerini deşifre ettikleri operasyonda “Taksici” kod adlı sözde “Hücreler Lideri” Orhan Küçük ve 38 kişi yakalandı. Kamuflaj ve askeri üniformalı fotoğrafları ortaya çıkan yapının, düzenli olarak “paintball” etkinliklerinde bir araya geldiği öğrenildi. Yapının bunu örgütsel bir faaliyet olarak gördüğü, aidiyet duygusunu pekiştirmek ve arazi şartlarında birlikte hareket etme kabiliyetini artırmak için gerçekleştirdiği tespit edildi.

ÖRGÜT TALİMATLARI KRİPTOLU

DEAŞ’lılar, örgütsel talimatları büyük bir gizlilikle taşıyordu. 128-256 bitlik kripto algoritma altyapısına sahip yazılım kullanan DEAŞ mensuplarının, örgütsel talimatları MP3 müzik dosyaları ve video formatları içerisine gizleyerek kamufle ettiği belirlendi. 20-64 karakterden oluşan, büyük ve küçük harfler, rakamlar ve özel semboller barındıran karmaşık parolalar seçildi. Kriptolanan veriler, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden hücredeki örgüt mensuplarına ulaştırıldı.

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