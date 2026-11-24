Sarıyer’de önceki akşam ormanlık alanda bir aslan görüldüğü ihbarı, tüm İstanbul’u alarma geçirdi. Olay önceki akşam saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nden yapılan ihbarla başladı. Bölgede aslan görüldüğü ihbarı üzerine çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelendi. Aslanın yakalanması için teyakkuza geçildi.

YAKALANACAKKEN KAÇTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve belediye ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Isıya duyarlı dron ve termal kameralarla yapılan taramalarda, bir hayvanın bölgedeki bir sitenin yanındaki ormanlık alanda bulunduğu tespit edildi. Ancak hayvanın yakalanacakken kaçtığı bildirildi.

BÜTÜN GÜN ARANDI

Gece boyunca izine ulaşılamayan aslanı arama çalışmaları dün gün boyu Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 ayrı noktada devam etti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı, giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlandı. Komando timleri 50 dönümlük ormanlık alanı karış karış taradı. Tüm bölge havadan dronlar, karadan da ekiplerce tarandı; ayrıca yemleme yapılıp hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı. Bölgede hayvan ambulansı ve kafes bekletildi. Mahalleli, endişe içinde aslanın yakalanmasını bekledi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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VALİLİK: KEDİ TÜRÜNDEN DEĞİL

İstanbul Valiliğinden akşam saatlerinde yapılan açıklamada ihbar üzerine arama çalışmaları yürütüldüğü belirtilerek "Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır" denildi. Açıklamada farklı görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildiği belirtilerek "Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Belgrad Ormanı kapatıldı

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, aslanın görüldüğü belirtilen son noktanın doğrudan orman koridoruna bağlanmadığını, hayvanın ilerleyebilmesi için villa bölgelerinden geçmesi gerektiğini ifade etti. Hayvanın gece hangi güzergahı kullandığının belirlenemediğini belirten Aksu, vatandaşlardan gelecek ihbarların arama çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Sarıyer’de bütün gün bulunamayan aslan nedeniyle Belgrad Ormanı giriş çıkışlara kapatıldı. Belgrad Ormanı'nın 54 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkat çeken Aksu, aslanın aç kaldığında 35-40 km yol katedebileceğini, arama çalışmalarının kolay olmadığını dile getirdi.

ÖNCE KÖPEK SANDIM

Hayvanı ilk görüp ihbarda bulunan Arda Koç, yaşadıklarını anlattı. Olayın duyulması üzerine arabasıyla aslanı aramaya çıktığını belirten Koç, karşılaşma anını “Başta köpek sandım. Korkutucu ve garip bir histi. Bir anda önümden bir aslan koşarak geçti. Ormandaki bütün hayvanlar bağırmaya başladı” sözleriyle dile getirdi. Koç, “Ormanlık alana doğru kaçtı. Sonra kayboldu” dedi.

Asya Filiz Güneş, Ahmet Sıkık, Yusuf Çekin, Fadime Altun.

Aslan bu, kedi-köpek değil

Mahalleli, sokakta gezen başıboş aslan haberiyle büyük korku yaşadı. Asya Filiz Güneş, “Gece geldiğimde evin önü jandarma ekipleri tarafından kapatılmıştı. ‘Evinize girin’ dediler. Ne olduğunu sorduk, aslan olduğunu söylediler. Şok geçirdik” dedi. 53 senedir Uskumruköy’de yaşayan Fadime Altun, “Daha önce yaban domuzlarıyla karşılaştık ama ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor” diye konuştu. Ahmet Sıkık, “Mahalleli tedirgin. Evden çıkarken etrafımıza bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Kemal Alım “Aslan bu ya, kedi köpek değil. Torunlarım okula gidiyor. Herkes endişeli” diye tepki gösterdi. Yusuf Çekin de “Sık kullandığım kestirme yoldan geçmeye cesaret edemiyorum” dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI DA ARAMAYA KATILDI

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı da gece arama çalışmalarına katıldı. Olay yerinde görüntülendikten sonra aslanın kendisine ait olduğu iddiası yayılan Bardakçı, “Benim evde beslediğim bir tane aslan var, o da oğlum” açıklaması yaptı. Bölgede ikamet eden sporcu Çağan Atakan Arslan, sosyal medya hesabından aslanın görüldüğü iddia edilen nokta ile aralarında 200 metre olduğu bilgisini verdi.

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