Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasada ‘bıyıklı yabancı’ olarak bilinen yabancı maskeli Türk yatırımcıların izini sürmeye devam ediyor. Yurt dışına kaçırılan paranın izini süren savcılık, tutuklu şüphelilerin bilgisine başvuruyor. Bu kapsamda ifadesi alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Münir Sarpyener, yabancı maskeli yatırımcıların rotasını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Bu yola başvuran manipülatörlerin isimlerini savcılıkla paylaşan Sarpyener’ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

BİR AYAK İNGİLTERE DİĞER AYAK İSVİÇRE

“İlk olarak Gildencrest, Century City isimli şirketlerin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile iş ilişkisi vardır. Ortakların aynı olması sebebiyle bir Tera Grubu şirketidir. İngiltere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından regüle edilir. Bu şirket müşterilerine Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın farklı piyasalarından müşterilerine işlem yapma imkânı sağlar. Türkiye’de Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemler İsviçre’de mukim Century City isimli aracı kurum vasıtasıyla gerçekleştirilir. Alınan hisselerin de saklaması City Bank saklamada yapılır. Türkiye’den resmi kanallarla para aktarmak mümkündür ve bu takip edilebilir. Fakat buradaki para kâr edilmesi yoluyla çoğaldıkça oradaki oluşan miktarın takibi zorlaşır hatta imkânsız hale gelebilir.”

OPERASYON MERKEZİ BODRUM

“Gildencrest isimli şirketin yetkilisi Burak Akbulut ve David George’dir. İngiltere’de ofisi vardır. Müşterilerinin çoğu Türk’tür, operasyonel merkezi Bodrum’dadır. Gildencrest’i bir matrikse benzeyen dijital sistem olarak düşünebilirsiniz. Türkiye’deki müşterileri ya da yatırım yapan kişi bu dijital sistem üzerinden dünyanın herhangi bir yerinden sisteme ulaşıp işlemlerini gerçekleştirebilir. Bir örnekle anlatmak gerekirse; x isimli kişi Gildencrest sistemi üzerinden hesap açıp buranın dijital platformu üzerinden emrini ilk başta İngiltere’deki Gildencrest, oradan İsviçre’deki Century City’ye, oradan da aracı kurumlar aracılıyla Borsa İstanbul’a aktırır. Yani x kişisi hem kimliğini gizleyerek hem de yabancı yatırımcı gibi söz konusu sistemden Borsa İstanbul üzerinde işlem yapabilir. Bu işlem miktarı, sayısı ve müşteri kârı arttıkça söz konusu paranın takibi imkânsız hale gelmektedir. Çünkü Borsa İstanbul nezdinde emri veren kişi olarak Century City olarak gözükür. Saklama da Century City veya Gildencrest’in Citibank’taki (ABD merkezli) hesabında gerçekleşir.”

Reklam Reklam

FON PARALARI MUHTEMELEN ORADA!

“Buna benzer yapılar Amicorp isimli Türkiye’de temsilcisi de İzak Bilmen olan kurum tarafından da sağlanmaktadır. Gene Bahamalar’da mukim Capital Union isimli şirkette buna benzer kurgular sağlamaktadır. Avrupa’da özellikle İsviçre, Lüksemburg ve hatta Malta üzerinden çalışan kurumların olduğunu biliyorum. Anlatmış olduğum bu sistemde özellikle yurt dışında hesabı olan Türkler, Borsa İstanbul’da bir hisse senedi alım veya satımı yaptığında para da hiç Türk hesaplarına yansımadığından MASAK ya da başka bir kurumca tespiti mümkün olmamaktadır. Türkiye’de portföy yönetim şirketi olup yurt dışında da benzer yapılar üzerinden çalışanlar yaptıkları işlemler vasıtasıyla kârlarını yurt dışında oluşturup bu paraları da yurt dışında muhafaza edebilmişlerdir. Bana sormuş olduğunuz manipülasyonlar ya da fon sebebiyle elde edilen menfaatlerin buralarda olma ihtimali yüksektir.”

Paralar yurt dışına nasıl kaçırıldı?

Emir Münir Sarpyener, foncuların Türkiye’deki parayı yurt dışına kaçırma yollarını da anlattı. Sarpyener, şunları kaydetti: “Fon da kaybolduğu iddia olunan paraların bir diğer çıkış yöntemi şu şekilde de olabilir. İsviçre’de veya Lüksemburg’da sertifika veya AMC sistemi denilen bir sistem vardır. Bu sistem aslında bizim Türkiye’deki fona benzer bir sistemdir. Ben bu fonun yatırımcısı olarak muhasebe kaydı olarak bakıldığında bir borçlanma aracına (euro bond) yatırım yapmış gibi gözükebilirim.”

BU ASLINDA KAMUFLAJ

“Bu bir esasında kamuflajdır. Bu yapı vasıtasıyla benim yurt dışındaki param Borsa İstanbul’daki hisselerde yatırıma dönüştürülebilir. Bu vesileyle manipüle edilmiş kağıtlarda gerçek kişiler harici kaybolan bir para var ise ilgili ülkenin bahsedilmiş olunan bu sertifikalarına bakılarak bulunabilir.”

İSİMLERİ TEK TEK VERDİ

Sarpyener savcılığın “Bahsettiğiniz sistemde bildiğiniz isimler kimlerdir?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Enver Çevik, Nurettin Çevik, Kemal Akkaya, Ümit Gümüş, Levent Ağan, Muhammed Yarız, Fatih Erkoç (Enver Çevik adına hareket eder) gibi isimler bildiğim isimlerdir. Bunların dışında da muhtemel isimler olduğunu düşünüyorum.”

6 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen “fon soruşturması” sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli 6 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Reklam Reklam

Gündem

Şile'de yolsuzluk davası: İskan için 750 bin lira, ruhsat dosyaları için 50 bin avro istendi

Gündem

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Dünya

75'ten fazla şirketten AB liderlerine fon bütçesini artırma çağrısı