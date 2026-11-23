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Avrupa'da faaliyet gösteren 75'ten fazla şirket ve sektör kuruluşu, temiz enerji ve teknoloji yatırımlarını artırmak amacıyla kurulması planlanan Avrupa Rekabetçilik Fonu'nun (ECF) bütçesinin artırılması için Avrupa Birliği (AB) liderlerine çağrıda bulundu.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ortak imzalı bir mektup gönderildi; imzacılar arasında EDF, 3M, SolarPower Europe, WindEurope ve Transport & Environment (T&E) de yer aldı.

Teknolojik liderlikte güç kaybı

Avrupa'nın teknolojik liderlik alanında güç kaybettiği, stratejik teknolojilerin üretimini artırmakta zorlandığı, dalgalı enerji maliyetleri ve dışa bağımlılığın ise şirketlerin rekabet gücünü olumsuz etkilediği mektupta belirtildi.

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AB'nin küresel rekabette güç kazanabilmesi için daha fazla kamu yatırımına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen mektupta, 2028-2034 döneminde faaliyete geçmesi planlanan Avrupa Rekabetçilik Fonu'nun güçlendirilmesi talep edildi.

Yıllık iklim yatırımı açığı 344 milyar avro

AB Komisyonunun fon kapsamında temiz dönüşüm ve sanayinin karbonsuzlaştırılması için yıllık ortalama 3,3 milyar avroluk kaynak önerdiği, Avrupa'nın yıllık iklim yatırımı açığının ise 344 milyar avro olduğu mektupta kaydedildi.

Avrupa Parlamentosunun fonun bütçesini 2025 sabit fiyatlarıyla 26,6 milyar avro artırma önerisinin kabul edilmesi istendi. İlave kaynağın önemli bölümünün temiz enerji dönüşümü ile sanayinin karbonsuzlaştırılmasına ayrılması da talep edildi.

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Mektupta ayrıca AB'nin 2028'den itibaren, enerji arz güvenliğine yönelik sınırlı istisnalar dışında, fosil yakıtlara bağımlılığı uzatacak yeni altyapı projelerine finansman sağlamaması gerektiği ifade edildi.

Komisyon fon için 234,3 milyar avro önermişti

AB Komisyonu, Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırmak ve stratejik sektörlerde yatırımları desteklemek amacıyla, 2028-2034 dönemini kapsayan yeni uzun vadeli bütçe teklifinde 234,3 milyar avroluk Avrupa Rekabetçilik Fonu kurulmasını önermişti.

Savunma, güvenlik ve uzay alanlarına 125,2 milyar avro, dijital teknolojilere 51,5 milyar avro, temiz dönüşüm ve sanayinin karbonsuzlaştırılmasına ise 26,2 milyar avro ayrılması fon kapsamında öngörülüyordu.

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Fonun toplam bütçesinin yaklaşık 264,35 milyar avroya çıkarılması ise Avrupa Parlamentosunun ilgili komitesi tarafından önerildi.

Fonun büyüklüğü ve kaynakların dağılımına ilişkin müzakereler AB kurumları arasında sürüyor.

Liderler 26-27 Kasım'da Brüksel'de toplanacak

AB liderleri, Birliğin 2028-2034 bütçesine odaklanacak bir zirve için 26-27 Kasım'da Brüksel'de bir araya gelecek.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirve öncesinde, Avrupa Rekabetçilik Fonu'nu da içerecek biçimde bütçede ciddi kesinti yapılmasını teklif etti.

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