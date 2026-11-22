Libya medyası, Bingazi açıklarında insansız bir deniz aracının (İDA) ticari bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Libya'nın doğusundan yayın yapan El-Mesar Televizyonunda yer alan haberde, Bingazi açıklarında bir İDA'nın ticari gemiyi hedef aldığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Gemi mürettebatının durumuna dair bilgi verilmezken, Libya'nın doğusundaki deniz kuvvetlerinin 12 İDA'yı imha ettiği aktarıldı.

Bingazi Limanında Rus gemisi hedef alındı

Libya Temsilciler Meclisi’nin atadığı Bingazi’deki hükümet de, sabahın erken saatlerinde Bingazi Limanında bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştirdiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklama can kaybı yada yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

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"Libya hükümeti hiçbir savaşın tarafı değil"

Libya topraklarının uluslararası çatışmaların arenası olmasına izin verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Hükümet, Libya'nın ne Rusya-Ukrayna savaşına ne de sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmaya taraf olmadığını ve dost ülkelerle meşru ilişkilerinin ve anlaşmalarının hiçbir tarafın topraklarına, limanlarına veya çıkarlarına müdahale etmek veya hedef almak için bahane olarak görme hakkına sahip olmadığı, egemen bir mesele olduğunu vurguluyor."

Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

İDA'lar Arnavutluk'tan gönderildi iddiası

Libya'nın Bingazi kenti açıklarında Rus gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Saldırıyı gerçekleştiren insansız deniz araçlarının Libya'nın batısından değil, Arnavutluk'tan gönderildiği öne sürüldü.

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Doğu Libya tarafı saldırıyı tespit ederken, Ukrayna kaynaklarının saldırı araçlarının Batı Libya'dan gönderildiği yönündeki iddiasının ise dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik bir yanıltma girişimi olduğu savunuldu.

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