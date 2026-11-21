Fas sınırında dur ihtarına uymayan Fas uyruklu 2 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü, ülkenin batısındaki sınır hattına ilişkin yaptığı açıklamayla Cezayir Savunma Bakanlığı duyurdu.
Batı sınır hattında 2 kişi tespit edildi
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında dün batı sınır hattında 2 kişinin tespit edildiği, Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada belirtildi.
Açıklamada, Fas uyruklu 2 kişinin dur ihtarına uymaması üzerine sınır muhafızlarınca öldürüldüğü, bu kişilerin ülkeye 50 kilogramdan fazla uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürüldü.
Açıklamada, öldürülen kişilerden birinin üzerinde kimlik belgesi bulunduğu aktarılırken, Cezayir ordusunun ülke genelinde sınır güvenliğini sağlama, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.
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