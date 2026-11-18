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Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkenin iç işlerine müdahalesinin devam etmesinden ciddi endişe duyduğunu belirterek Abu Dabi yönetimini, Somali ile ilişkilerini yalnızca federal hükümet üzerinden yürütmeye çağırdı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının yazılı açıklamasında, BAE hükümetinin Somali'nin iç işlerine yönelik müdahalelerinin ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine zarar verdiği ifade edildi.

Egemenliği zayıflatan müdahaleler

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Somali Federal Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin Somali'nin iç işlerine yönelik devam eden müdahalelerinden ciddi endişe duymaktadır. Bu müdahaleler, Somali'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini zayıflatmaktadır."

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Açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ulusa sesleniş konuşmasına atıfta bulunularak federal hükümeti devre dışı bırakan yabancı girişimlerin ve paralel güvenlik düzenlemelerinin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Federal hükümet tek yetkili makam

Açıklamada, Somali'nin dış ilişkilerini yürütme konusunda tek yetkili makamın federal hükümet olduğunun altı çizilerek BAE'ye, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etme çağrısı yapıldı.

Bakanlık, şöyle devam etti: "Somali, BAE'yi ülkeyle ilişkilerini BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun olarak yalnızca federal hükümet üzerinden yürütmeye çağırmaktadır."

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Somali'nin itirazlarının BAE halkına değil BAE hükümetinin politikalarına yönelik olduğu, Somali ve BAE halkları arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin ise hedef alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifade yer aldı: "Somali Federal Cumhuriyeti, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumak için gerekli tüm hukuki tedbirleri alacaktır."

Son yıllarda zaman zaman gerilim yaşandı

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle Somali'nin federal yapısı, bölgesel yönetimlerle yürütülen temaslar, liman işletmeciliği ve güvenlik işbirliği konularında zaman zaman gerilimler yaşandı.

BAE'nin Somali'deki bazı bölgesel yönetimlerle doğrudan ilişkiler geliştirmesi, Mogadişu yönetiminin dış ilişkiler ve ulusal egemenlik konusundaki yetkilerine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Ülkenin dış ilişkilerinin ve uluslararası güvenlik işbirliğinin merkezi hükümetin yetkileri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini Somali federal hükümeti savunuyor.

Somali hükümeti, ülkenin egemenliğine, ulusal birliğine ve siyasi bağımsızlığına zarar veren faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle BAE ile yapılan anlaşmaları 12 Ocak 2026'da iptal etmişti.

Kararın kapsamında, Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği de yer almıştı.

BAE'yi, federal hükümetin onayı dışında askeri üsler kurmakla ve merkezi yönetimin kontrolü dışında güvenlik güçleri oluşturmakla Cumhurbaşkanı Mahmud da ulusa sesleniş konuşmasında suçlamıştı.

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