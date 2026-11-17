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Batı Sahra'daki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü misyonu MINURSO'nun ilk kafilesi, görev süresinin dolmasının ardından bölgeden ayrıldı.

5 personelden oluşan kafile, bölgenin en büyük kenti el-Uyun'daki havalimanından ülkelerine dönmek üzere hareket etti.

Fas Kralı'ndan güvenlik talimatı

Fas Kralı 6. Muhammed, 4 Kasım'da MINURSO'nun görev süresinin sona ermesinin ardından Batı Sahra'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması talimatını vermişti. Kral, ülkesinin ateşkese bağlılığını da yinelemişti.

BM misyonunun görev süresinin bitimi sonrası sürecin ele alındığı çalışma oturumunda konuşan Muhammed, "Fas'ın toprak bütünlüğüne, birliğine ve ulusal güvenliğine tam saygı gösterilmesi ile başta güney eyaletlerinde yaşayanlar olmak üzere vatandaşların güvenliğinin sağlanması" gerektiğini vurgulamıştı.

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BM misyonunun tasfiye süreci

Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görev süresini uzatmaması nedeniyle operasyonları duran misyonun tasfiye işlemleri 1 Kasım itibarıyla başlatıldı. BM, ekipman ve mülklerin taşınmasını da kapsayan sürecin başladığını duyurmuştu.

BMGK, 31 Ekim'de ABD ve Rusya'nın sunduğu iki ayrı karar tasarısını kabul edemedi. Rusya, MINURSO'nun adının değiştirilerek 31 Ekim 2027'ye kadar 1 yıl uzatılmasını öngören ABD tasarısını veto etti. Konsey ise misyonun mevcut adıyla 1 yıl daha görev yapmasını içeren Rus tasarısını reddetti.

Fas ile Polisario Cephesi arasındaki ateşkesi denetlemek ve bölgenin geleceğine ilişkin referandum düzenlenmesi çabalarına katkı sağlamak amacıyla 1991'de kurulan MINURSO, bu kararla idari ve lojistik faaliyetlerini sonlandırma sürecine girdi.

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Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik sürüyor. Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunuyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürüttü. Anlaşmadan bu yana Batı Sahra'nın statüsüne ilişkin görüşmelerden sonuç alınamadı.