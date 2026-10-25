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Libya’dan Trump’ın sözlerine protesto notası

Libya’dan Trump’ın sözlerine protesto notası

21:50, 25/10/2026, Pazar
AA
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Libya’dan Trump’ın sözlerine protesto notası
Libya, Trump’ın sözleri üzerine ABD’li diplomatı bakanlığa çağırdı.

Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Libya’ya yönelik tahkir edici ifadelerine tepki göstererek ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ve protesto notası verdi. Notada, Trump’ın sözlerine ilişkin resmi açıklama yapılması ve ifadelerin düzeltilmesi talep edildi. Libya yönetimi, ülkenin ve halkının onurunu zedeleyen açıklamaların kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Libya ile ilgili tahkir edici ifadeleri nedeniyle ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, karşılıklı saygı, ulusal egemenliğin korunması ve diplomatik normlara bağlılığın devletler arası ilişkilerin temel ilkeleri olduğu vurgulandı.

"İfadeler düzeltilmeli"

Trump’ın ifadeleri nedeniyle ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiği ifade edildi.

Notada, Trump’ın ifadeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılarak ifadelerin düzeltilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın egemen bir devlet olarak Libya'nın ve halkının onurunu zedeleyecek, itibarını baltalayacak ya da seçim tartışmaları ve iç siyasi hesaplara dahil edecek her türlü açıklamayı reddettiğini vurgulandı.

Trump'tan skandal sözler

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Trump dün Georgia eyaletinde yaptığı seçim mitingindeki konuşmasında, Libya, Yemen, Somali ve Haiti gibi ülkeleri hedef alan tahkir edici sözlerin yanı sıra "terörle enfekte olmuş ülkeler" ifadelerini kullanmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya hakkında kullandığı "tahkir edici" sözlerine "ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyor, Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını asla kabul etmiyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.


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Başlıklar :ABDLibyaprotesto notasıDonald Trump
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