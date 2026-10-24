Akdeniz ve Karadeniz nöbeti: Donanma heyeti Lazkiye’de
Deniz Kuvvetleri heyeti Suriye’nin kıyı şehri Lazkiye’yi ziyaret etti. Ziyarette gemi bakım, onarım ve modernizasyonu ile yeni gemi inşası konusunda görüşmeler yapıldı. F-16 savaş uçakları ise Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri heyetinin Suriye’yi ziyaret ettiğini belirtti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: “Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler kapsamında, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve bağlı kuruluşumuz ASFAT temsilcileri Lazkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret ile gemi bakım, onarım, modernizasyon, yeni gemi inşası, ferdi ve tim eğitimleri ile liman altyapı imkânlarının geliştirilmesi konusunda Lazkiye’de incelemeler yapılarak mutabakat ve yol haritası oluşturuldu.”