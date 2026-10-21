MSB personeline patentli buluşları için kıdemli albay aylığının 14 katına kadar ödül
11:53, 21/10/2026, Çarşamba
AA
MSB personeline patentli buluşları için kıdemli albay aylığının 14 katına kadar ödül
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personeline, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri ürün ve projelere patent alınması durumunda, kıdemli albay aylığının 14 katına kadar fikri gayret ödülü verilebilecek.
"Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle, TSK ihtiyaçlarına yönelik yeni buluş yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getiren personelin geliştirdiği ürün ve projelere patent alınması halinde, personeli teşvik etmek amacıyla fikri gayret ödülü verilecek.
Ödül tutarı, kıdemli albay aylığı esas alınarak belirlenecek. Bakan onayıyla aylığın 14 katına, Genelkurmay Başkanı onayıyla 9 katına, kuvvet komutanları veya bakan yardımcılarının onayıyla ise 4,5 katına kadar ödül verilebilecek.
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