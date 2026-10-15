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MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin kritik açıklama

MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin kritik açıklama

12:07, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:18, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin kritik açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

MSB, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye’nin üstleneceği askerî rolün mutabakat doğrultusunda şekilleneceğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada F-35 tedariki ile ilgili ABD makamlarıyla temasların sürdüğü belirtilerek, "Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI’NDA TÜRKİYE’NİN ASKERÎ KATKISI MUTABAKATLA BELİRLENECEK

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürece yönelik soru üzerine Bakanlık tarafından, "Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esasların Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirleneceği ifade edildi.

F-35 TEDARİKİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temasların ABD makamlarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz."

İNGİLTERE'DEN 12 ADET C-130J UÇAĞININ İLK İKİSİ ARALIK'TA TESLİM EDİLECEK

Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağının, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemlerinin İngiltere'de üretici firma tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır."

2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Tuğamiral Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, geçen hafta 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 477 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 843 olmuş, engellenen 981 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54 bin 851'e ulaşmıştır. Diğer yandan bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."


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Başlıklar :msbmilli savunma bakanlığıf-35
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