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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail'e yanaşan Yunanistan'a ayar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail'e yanaşan Yunanistan'a ayar

10:36, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:39, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail'e yanaşan Yunanistan'a ayar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli haftalık grup toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan’ın İsrail’le yakınlaşarak Türkiye karşısında güvenlik sağlayabileceği düşüncesinin büyük bir yanılgı olduğunu belirterek, deniz yetki alanları ve Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarına yönelik ihlallere tepki gösterdi. Yunanistan’a bölgesel barışın yolunun silahlanma ve ittifaklardan değil, Türkiye ile dostane ilişkiler ve diplomatik diyalogdan geçtiğini vurguladı. Bahçeli, Türkiye’yi hiçbir gücün korkutamayacağını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Dünya, Türkiye'nin kudretini biliyor. Türkiye'yi zayıflatma çabaları devreye sokulmaktadır. Terörsüz Türkiye'den korkanlar var. Türk milleti kararından dönmeyecek. Terörsüz bölge bazılarını endişeye sevk etmektedir. Terörsüz Türkiye süreci nihayete erdirilecektir.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ HUSİ SALDIRISI BÖLGEDEKİ HUZUR VE İSTİKRARI HEDEF ALDI

Ağır sivil kayıplarına yol açmıştır. Bölgedeki huzur ve istikrarı hedef almaktadır. Uluslararası ticaret ve enerji arz güvenliği açısından ciddi riskler doğurmaktadır. Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli. Husi saldırılarına göz yumamayız. Türkiye Suudi Arabistan'la dayanışmasını sürdürecektir. Ne gerekiyorsa da onu yaparız, diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır.

Kutsal topraklarımıza yönelik inancımız hiç eksilmemiştir, Husiler saldırılarına derhal son vermeli. Bölgesel ihtilaflar diyalog ile çözülmelidir. Daha fazla müslüman kanı akmamalıdır. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası bir an önce son bulmalıdır. Riyad'a her türlü destek verilmeli.

En büyük tehdit Siyonist İsrail'dir. İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. İsrail Başbakanı soykırım politikasını izlemektedir. Kışkırtıcılık seviyesi artmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar İsrail barbarlığının geldiği seviyesini göstermektedir.

YUNANİSTAN'A GÖZ DAĞI: KİMDEN SİLAH ALIYORSA ALSIN TÜRKİYE'Yİ KORKUTAMAZLAR

Yunanistan yönetiminin İsrail'e yakınlaşarak kendisini daha güçlü ve güvenli hissedeceğini zannetmesi, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerine yönelik ihlallere dur dediğimizde İsrail'in kendisini koruyabileceğini umması tarihten ve günümüzden hiçbir ders almadığı anlamına gelecektir. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen elektrik bağlantısı projesi deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafları yeniden gündeme taşımıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın proje desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutum ortadayken üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak Atina için ciddi bir hata olacaktır.

Yunanistan bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır. Yunanistan Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşmayı imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır.

Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına sığınmasını bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Bizim arzumuz ve tercihimiz Yunan-Rum ekseninin gereksiz çoğulardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.

FON SORUŞTURMASI İÇİN DEVLETİMİZ GEREKLİ ADIMLARI ATIYOR

Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve hukuksuzluk hukuk önünde koruma görmemelidir.

Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımları atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor adaletin doğru aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Bununla birlikte dikkatlerinizi çekmek isteriz.

MUHALEFET BELEDİYELERDEKİ RÜŞVETİN ÜSTÜNÜ KAPATMAK İSTİYOR

Bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkmakta, kamuoyunu yanıltmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarına el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte. Bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir.'

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Başlıklar :devlet bahçelimhpmilliyetçi hareket partisi
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