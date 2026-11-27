Her yetim; hayatın her anında kendisine uzanacak bir şefkat eline, hâlini anlayacak samimi bir gönüle ve geleceğe ümitle bakmasını sağlayacak bir rehberliğe ihtiyaç duyar.

“…Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir...”

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ayet-i kerimesiyle bu hususta toplumun her bir ferdine sorumluluğun düştüğü ne güzel ifade edilmiştir. Dolayısıyla anne veya babanın yokluğuyla açılan şefkat boşluğu, toplumun merhametiyle doldurulmalıdır.