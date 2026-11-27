YETİM
Muhterem Müslümanlar!
Her çocuk, anne ve babasının sevgisiyle büyümeyi arzular. Ancak bazı çocuklar var ki daha hayatın baharındayken öksüz ve yetim kalır, anne ve baba hasretiyle tanışır. Bu yavrularımızın kimisi, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı birer emanettir. Kimisi, hastalık veya kaza sebebiyle ailesinden mahrum kalmış bir candır. Kimisi de Gazze’de, Doğu Türkistan’da ya da dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulüm ve savaşların mağduru masum çocuklardır.
Aziz Müminler!
Kardeşlerim!
Aziz Kardeşlerim!
Değerli Müminler!
Kıymetli Müslümanlar!
Bu ay içerisinde Malatya ve Eskişehir’de elim kazalar sonucunda şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.
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