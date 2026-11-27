İsmailağa Cemaatinin büyüklerinden “Kasımpaşalı Kemal Efendi” olarak tanınan Kurrâ Hâfız Ali Kemal Hut Hocaefendi 92 yaşında Hakk’a yürüdü. İsmailağa Cemaati’nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziyede Hut'un Rahmet-i Rahmân'a kavuştuğu belirtilerek “Cemaatimizin büyüklerinden, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) Din-i Mübin-i İslâm'a uzun yıllar birlikte hizmet ettiği kadîm hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi hocamız rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, merhum Kemal Hut'a Allah'tan rahmet dilenirken başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, paylaştığı taziye mesajında "Muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ali Kemal hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Kemal Hut Hocaefendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kasımpaşa'daki gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri veren isim olarak biliniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim 2026'da İstanbul'un Ayvansaray semtinde bulunan tarihî Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek eski hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti.

ÖMRÜNÜ KUR’AN’A ADADI

1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde dünyaya gelen Ali Kemal Hut, küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim eğitimine başladı. Hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra dinî ilimler ve kıraat alanında kendisini geliştirdi. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Camii ve Piyale Paşa Camii gibi camilerde görev yapan Hut, meslek hayatının önemli bir bölümünü Kasımpaşa'da geçirdi. Kasımpaşa Camii Kebir'de yaklaşık 25 yıl görev yapan Hut, burada Kur'an-ı Kerim ve dinî ilimler alanında çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 1984 yılında emekliye ayrılan Hut, emekliliğinin ardından da eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Adını taşıyan Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde hafızlık ve dinî eğitim çalışmalarına katkı sağladı. Hut Hocaefendi, İsmailağa Cemaati’nin merhum lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin de yakın dostlarındandı.

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