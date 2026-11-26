Süper Lig’in 13’üncü haftası yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 13’üncü haftanın maçlarında görev alacak hakemler de belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş – Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Derbinin 4’üncü hakemi ise Alper Akarsu olacak
20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
13.30 Arca Çorum FK -Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
16.00 Eyüpspor -İstanbul Başakşehir FK: Mehmet Türkmen
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.00 Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır
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