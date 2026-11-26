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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe'de transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kalan yıldız futbolcuyla ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

Shakhtar Donetsk karşılaşmasında oyuna 86. dakikada dahil olan Lukaku, kısa süre içerisinde yakaladığı net gol fırsatını değerlendiremedi. 91. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturamayan Belçikalı golcü, kaçırdığı fırsatla eleştirilerin odağına yerleşti.

Performansı hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana beklenen performansı ortaya koyamayan Lukaku, Shakhtar Donetsk maçında da etkisiz görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı. Özellikle kaçırdığı net gol pozisyonunun ardından tecrübeli futbolcunun geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.

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Ara transferde yollar ayrılacak

33 yaşındaki santrforla ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin Belçikalı futbolcunun yerine yeni bir golcü transfer etmek için harekete geçeceği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 18 karşılaşmada görev alan Lukaku, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan deneyimli forvetin, ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

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