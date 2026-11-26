Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci hafta maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e konuk oldu. Stamford Bridge’de TSİ 23.00’te başlayan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Michael Oliver’ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

Ev sahibi Shakhtar Donetsk maça “Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Nazaryna, Alisson, Ocheretko, Gomes, Newerton, Traore” ilk 11’iyle başladı. Konuk Fenerbahçe ise “Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi” 11’iyle sahaya çıktı.

Galibiyet golü Muriqi'den geldi

İkinci yarıda özellikle sağ kanattan etkili gelen Fenerbahçe, aradığı golü 56. dakikada buldu. Sağdan rakip ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan şutunda kaleci Riznyk'den dönen topu Muric yakın mesafeden filelerle buluşturdu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında rakibine gol izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakikadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 8'e yükseltti.

Reklam Reklam

UEFA ülke puanı yükselişte

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Türkiye, 53.875 puanla 9. sıradaki yerini korurken 8. basamakta bulunan Hollanda ile arasındaki fark 2.520 puan oldu. Türkiye'nin en yakın takipçisi Yunanistan ise 47.612 puanla 10. sırada yer aldı.

Reklam Reklam

Spor

Fenerbahçe'den kritik zafer: Londra'da Shakhtar'ı mağlup etti (ÖZET)

Spor

Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti! Bir ilki başardı