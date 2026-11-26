UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Fenerbahçe, İngiltere’nin başkenti Londra’da karşılaştığı Shakhtar Donestk’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"Bulunduğumuz her kulvarda kazanmaya oynayacağız"

Karşılaşmadaki planlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Emre Belözoğlu, “Bugün planlarımızın net olduğu bir maçtı. Oyuncularımıza hem teoride hem pratikte anlatmaya çalıştık. Oyuncularımızın hepsi özgüvenli bir başlangıç yaptı ve rakibimizi merkeze oynamaya zorladık. Güçlü planı olan bir takım var ve Arda Turan’la birlikte çok net planları olan bir takım. Çok iyi hazırlanmazsanız sizi zorlayabilecek bir takım. İlk dakikadaki pozisyon harici rakibimize maçın geri kalanında pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. İstediğimiz pozisyonları ürettik ve galibiyeti aldık. Oyuncularımız ve bugün buraya gelip bizi kendi sahamızda gibi hissettiren taraftarlarımız övgüyü hak ediyor ve onlara teşekkür ediyorum. Planlarımız çok netti ve oyuncularımız uygulamada hiç taviz vermedi. Bulunduğumuz her kulvarda kazanmaya oynayacağız” diye konuştu.

"Fenerbahçe büyük oyunculara sahip bir takım"

Oyuncularının güven hissetmeye ihtiyacı olduğundan bahseden Belözoğlu, “Fenerbahçe’nin kendi genlerinde ön alanda oynama ve çok oyuncuyla hücum etmek vardır. Müzemize baktığımızda kazanılan kupalarımızda bu oyun tarzı vardır. Benim de en büyük arzum çok daha planlı oynayan, rakibini baskılayan, yüksek baskı gücüyle topu kazanan ve aynı zamanda ikinci ve üçüncü bölgede yüksek planları olan bir takım kurmak. Kocaelispor ve Çorumspor maçları öncesi de aynı şeyleri çalıştık. Kısa süre olsa da oyuncularım samimi bir şekilde aktardıklarımı uygulamaya çalışıyorlar. Bizim ikinci bölgeden üçüncü bölgeye yükselmelerimiz hemen hemen her maç devam edecek çünkü Fenerbahçe’nin genlerinde bu var. Fenerbahçe büyük bir takım. Fenerbahçe büyük oyunculara sahip bir takım ama bunu uygulamada oyuncularımın biraz daha özgüvene ihtiyacı var. Her meslekte böyledir. Size inanıldığını hissettiğinizde tabiri caizse daha fazla ağırlıkları sırtınıza atarsanız. Oyuncularıma inandığımı hissettirdiğimi düşünüyorum ve onlarda bu büyük camiaya ve taraftara mutlu bir gece yaşattılar. En büyük pay bence oyuncularıma ait. Onlara tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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"Gelme sebeplerimden birisi de bu"

Tribünde bulunan taraftarlarına teşekkürlerde bulunan 46 yaşındaki teknik adam, “Bende 8-9 sene yurt dışında yaşamış bir Türk olarak onların duygularını en yakın anlayabilecek insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Bugün Türk takımlarının Avrupa’da maç kazanmasının onları ne kadar mutlu ettiğini bildiğim için buna vesile olmak, Fenerbahçe taraftarının mutlu olmasına vesile olmak kadar bizi mutlu eden bir şey yok. İnşallah bütün Türk takımlarımız Avrupa’da maçlarını kazanır ve burada yaşayan gurbetçilerimizi mutlu ederler. Tabii ki bizim önceliğimiz Fenerbahçe. Bugün buraya gelen taraftarlarımız, bizi kendi sahamızda hissettiren taraftarımız bu galibiyette pay sahibiydi, onlara tekrar teşekkür ediyorum. Geldiğimiz 3. maç oldu. 3 deplasman oldu. Henüz Kadıköy'ü göremedik. Biz samimice çalışıyoruz. Oyunun ve maçın kazanılmasında farklı faktörler vardır. Geldiğimiz günden beri oyunculara bir şablon çizdik. Bence mükemmel oynadılar. Oyunculara inanıyorum, gelme sebeplerimden biri bu. Onlara güvenmeliyiz. Fenerbahçe camiasının bunu hissetmesini diliyorum. Herkes bir olabiliyor, Fenerbahçe zaten bir tane. Onlara güvendiğimizi hissettirmek her şeyden önemli. Pazar için hazırlıklarımız hemen başlayacak. Kendi sahamızda seyircimizle beraber galibiyetin coşkusunu devam ettireceğimiz bir maç olur inşallah." diye konuştu.

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