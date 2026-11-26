UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Emre Belözoğlu yönetiminde Devler Ligi'ndeki ilk maçından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertlilerde, karşılaşmanın ardından Romelu Lukaku gündem oldu.
Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, uzatma dakikalarında yakaladığı net gol fırsatını değerlendiremedi. Geldiği günden bu yana performansıyla beklentilerin gerisinde kaldığı belirtilen tecrübeli futbolcunun kaçırdığı fırsat, yorumcu Serdar Ali Çelikler'in de tepkisini çekti.
'Fenerbahçe kariyeri bugün bitti'
Karşılaşmanın ardından Lukaku'nun performansını değerlendiren Serdar Ali Çelikler, yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Çelikler, "Lukaku'nun Fenerbahçe kariyeri bugün bitti." dedi.
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