Fenerbahçe'de transfer gündemini hareketlendirecek bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown, Newcastle United'ın radarına girdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmada Archie Brown'ı takip etmek üzere İngiliz ekibinin gözlemci göndereceği öğrenildi.
Gazeteci Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre Premier Lig temsilcisi Newcastle United, İngiliz futbolcunun performansını yakından değerlendirmek için mücadelede hazır bulunacak.
Newcastle United'ın, Archie Brown'ın sergileyeceği performanstan memnun kalması halinde maçın ardından Fenerbahçe ile resmi temaslara başlayabileceği belirtildi.
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