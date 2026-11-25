UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Barcelona deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Sabah'a konuk olacak. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Sabah - Barcelona maçı canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 20.45'te Sabah ve Barcelona karşı karşıya gelecek.
Bu, Barcelona'nın hem Azerbaycan'dan bir takımla oynayacağı ilk maç hem de Avrupa kupalarında çıktıkları toplamda 636. karşılaşma olacak.
Azerbaycan ve İspanyol takımları arasında Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar üç karşılaşma yapıldı ve bunların tamamı Karabağ ile gerçekleşti: 2017/18 sezonunda Atlético Madrid ile iki beraberlik (evde 0-0 & deplasmanda 1-1) ve Ekim 2025'te Athletic Club deplasmanda 3-1'lik mağlubiyet.
Sabah, son altı Avrupa kupası maçının beşinde en az iki gol yedi; bu maçların üçü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. Bu sezon rakiplerine Sabah'tan (82) daha fazla şut imkanı veren sadece iki takım var: Slovan Bratislava (106) ve Club Brugge (97).
Barcelona, son UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Aston Villa'yı 3-0 yendi ancak Ekim 2023'ten bu yana üst üste iki maçta kalesini gole kapatamadı.
Azerbaycan temsilcileri, Avrupa'nın beş büyük liginden takımlara karşı 51 Avrupa kupası maçı oynadı (ön elemeler hariç) ve bunların sadece ikisini kazandı (10B 39M).
Sabah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deste hücum (şut ya da rakip ceza sahasında topla buluşmayla biten 10+ pas dizisi) gerçekleştiremeyen tek takım konumunda. Şu ana kadar bu tarz en fazla hücum geliştiren iki ekipten biri ise Barcelona (25; Real Madrid ile birlikte).
Hansi Flick yönetiminde Barcelona, Avrupa'nın beş büyük liginin dışındaki takımlara karşı oynadığı 11 Şampiyonlar Ligi maçının 10'unu kazandı (1B), bu maçlarda 45 gol attı ve 10'unda 3+ gol kaydetti.
Lamine Yamal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşına girmeden hem en fazla gol atan (14) hem de en fazla asist yapan (13) oyuncu konumunda. İspanyol yıldız bu maçta forma giymesi halinde, 20 yaşından önce en fazla maça çıkan isim unvanını ele geçirecek (37; Warren Zaïre-Emery ile eşit).
Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Raphinha'dan (23) daha fazla gol atan sadece iki oyuncu var: Lionel Messi (120) & Luis Suarez (25). İlk golünü kaydettiği 10 Nisan 2024'ten bu yana ise bu turnuvada onu sadece Harry Kane (30) ve Kylian Mbappe (28) geçebildi.
Barcelona forması giyen Anthony Gordon, bir Azerbaycan takımına konuk olduğu tek maçta Qarabağ filelerine dört gol gönderdi (Şubat 2026; Newcastle). Gordon aynı zamanda Luiz Adriano'dan (Ekim 2014; Shakhtar Donetsk vs BATE) bu yana bir maçın ilk yarısında dört gol kaydeden ilk isim oldu.
SABAH - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Sabah - Barcelona maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve tabii spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
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