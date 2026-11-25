Sabah, son altı Avrupa kupası maçının beşinde en az iki gol yedi; bu maçların üçü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. Bu sezon rakiplerine Sabah'tan (82) daha fazla şut imkanı veren sadece iki takım var: Slovan Bratislava (106) ve Club Brugge (97).



