UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maç için Gürcistan'ın Batum kentine giden Beşiktaş'ın uçağı, olumsuz hava koşulları yüzünden Batum'a inemedi.
Siyah-beyazlıların uçağı Türkiye'ye geri dönerek Rize-Artvin Havalimanı'na inecek.
Uçak Batum'da uzun süre havada tur attı
İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile yarın Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak olan Beşiktaş, TSİ 15.00'te Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel uçakla Batum'a hareket etti.
1.5 saatlik yolculuğun ardından Gürcistan'a yaklaşan uçak, Batum'da sabah saatlerinden itibaren süren ve akşama doğru şiddetini artıran yağmur ve dolu yüzünden uzun süre havada tur attı.
Siyah-beyazlılar Rize'den karayoluyla geçecek
Havanın düzelmemesi ve iniş şartlarının elverişli olmaması üzerine Batum'u pas geçen uçak, Rize-Artvin Havaalanı'na yöneldi.
Siyah-beyazlılar, Rize'den karayolu ile Batum'a gidecek.
Öte yandan Hapoel Beer-Sheva, şiddetli yağmur ve dolu yüzünden maçın oynanacağı statta yapacağı idmanı iptal etti.
İsrail takımı, idmanını Gürcistan Futbol Federasyonu'nun belirlediği başka bir sahada gerçekleştirdi.
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