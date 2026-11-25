Galatasaray'ın Aston Villa maçında yüzünden darbe alan Deniz Gül için özel maske hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasında yüzünden sakatlık yaşayan futbolcusu Deniz Gül'den sevindiren haber geldi.
HT Spor'un haberine göre genç oyuncu, Beşiktaş derbisinde özel olarak hazırlanan bir maskeyle forma giyebilecek.
DENİZ GÜL, OSIMHEN GİBİ MASKEYLE OYNAYACAK
Aston Villa maçında aldığı darbe sonrası yüzünde yaralanma oluşan ve kırık ihtimali gündeme gelen Deniz Gül için özel bir koruyucu maske hazırlanıyor. Genç futbolcunun, gerekli kontrollerin ardından Beşiktaş karşılaşmasında bu maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in de yüzündeki sakatlık nedeniyle uzun süredir özel maskeyle mücadele etmesi, Deniz Gül'ün durumu için benzer bir görüntüyü gündeme getirdi.
DERBİDE FORMA GİYEBİLİR
HT Spor'un aktardığı bilgiye göre Deniz Gül, Beşiktaş maçında özel maskesiyle oynayabilecek.
Genç futbolcunun derbide görev alıp almayacağı ise sağlık kontrolleri ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından netleşecek.
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