Manisa Futbol Kulübü'nde yabancı oyuncular, TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulan takımı attıkları gollerle sırtladı.
Siyah-beyazlılar geride kalan 15 maçta 23 kez fileleri sarsarken, bu gollerin 19'una yabancı futbolcular imza attı.
En skorer isim Anziani oldu
Julien Anziani, 8 kez sevinç yaşayan Fransız 10 numara olarak takımın en skorer ismi oldu.
Anziani'yi, 6 golle oynayan Malili forvet Cheikne Sylla izledi.
Fransız orta saha Yassine Benrahou ile Norveçli Jonathan Lindseth ise 2'şer kez gol sevinci yaşadı.
Honduraslı forvet Alenis Vargas, geçen hafta Pendikspor ağlarını sarsarak ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.
Ümraniyespor'a bu hafta Manisa FK konuk olacak.
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