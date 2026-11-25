Galatasaray'ın Aston Villa galibiyetini değerlendiren Tümer Metin, Beşiktaş derbisiyle ilgili tahminini de paylaştı ve favorisini açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki durumuna ilişkin görüşlerini de paylaştı.
Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Metin, derbide oransal olarak favorisinin Beşiktaş olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın büyük maçlardaki performansına dikkat çeken Metin, derbiye ilişkin tahminini şu sözlerle dile getirdi:
"Çok büyük iş ama ligde bunun etkisi nasıl olacak? Bir yorgunluk, motivasyon kaybı, rehavet beraberinde gelecek mi? Gerçi büyük maç oynama alışkanlığı en çok edinen takım. Oyunun şartlarını doğru oynuyorlar gerek deplasman, gerek içeride. Galatasaray'ın büyük maçlarda saçmaladığını görmedik. Oyuncu seçiyor demek ki onu. Bu oynama alışkanlığından da gelir. Suya yazı yazmak derbiden önce... Beşiktaş kaybederse lig bitiyor Beşiktaş için. Yüzde 51 Beşiktaş'tan yana, motivasyonla, taraftar desteğiyle, iç saha oyunuyla... Yüzde 51'in Beşiktaş'tan yana olduğunu düşünüyorum."
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